Nel Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA (Nel, OSE:NEL), hat den Zuschlag für einen Auftrag von Viva Energy Australia Pty. Ltd. (Viva Energy) einen Auftrag für einen MC500 Container-PEM-Wasser-Elektrolyseur erhalten. Nach seiner Installation wird der Elektrolyseur der größte in Australien sein und eine Flotte von schweren Brennstoffzellenfahrzeugen mit grünem Wasserstoff versorgen.

Viva Energy ist ein an der ASX-Börse notiertes Unternehmen, das die Raffinerie in Geelong besitzt und ein Tankstellennetz von rund 1.350 Shell- und Liberty-Tankstellen in ganz Australien beliefert. Viva Energy liefert zudem Kraftstoffe und andere Produkte an eine Reihe von gewerblichen Kunden.

Im Rahmen seines Geelong Energy Hub baut Viva Energy nahe seiner Raffinerie in Geelong eine neue Energieservicestation, die das Aufladen von Batterien und die Betankung mit Wasserstoff ermöglicht. Das von Nel gelieferte System ist eine Containerlösung mit einer Produktionskapazität von bis zu 1.063 kg/Tag und wird die Tankstelle direkt vor Ort mit Wasserstoff in Brennstoffzellenqualität versorgen. Das Projekt wurde von der australischen Agentur für erneuerbare Energien (ARENA) im Rahmen des ARENA-Programms zur Förderung erneuerbarer Energien bezuschusst. Darüber hinaus leistete die Regierung von Victoria über den Renewable Hydrogen Commercialization Pathways Fund einen Beitrag zu diesem Projekt.

"Es ist uns eine große Freude, mit Viva Energy und unserem lokalen Partner ENGV zusammenzuarbeiten, um dieses außergewöhnliche Pilotprojekt in Australien zu entwickeln. Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Australiens gezielte Anstrengungen, den Mobilitätssektor zu dekarbonisieren und eine lokale Wasserstoffwirtschaft zu schaffen", so Raymond Schmid, VP Sales and Marketing EMEA and Oceania.

Der Auftrag hat einen Umfang von etwa 4 Millionen Euro. Das System wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 ausgeliefert.

Über Nel ASA www.nelhydrogen.com

Nel ist ein weltweit tätiges, auf Wasserstoff spezialisiertes Unternehmen, das optimale Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien anbietet. Wir beliefern Industrie, Energie- und Gasunternehmen mit führender Wasserstofftechnologie. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1927 zurück, und seither können wir auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung von Wasserstofftechnologien verweisen. Heute decken unsere Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Wasserstoffproduktionstechnologie bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge mit der gleichen schnellen Betankung und großen Reichweite wie fossil betriebene Fahrzeuge ausstatten, jedoch ohne die damit verbundenen Emissionen.

