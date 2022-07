Der neue wissenschaftliche und medizinische Beirat wird für Dermaliq eine strategische und entscheidende Rolle bei der Entwicklung von dermatologischen Produkten der nächsten Generation spielen, die Patienten, Verordnern und Kostenträgern einen unvergleichlichen Nutzen bieten.

Dermaliq Therapeutics, Inc. (Dermaliq), ein privates biopharmazeutisches Unternehmen mit therapeutischem Schwerpunkt auf der Dermatologie, gibt heute die Gründung eines wissenschaftlichen und medizinischen Beirats bekannt, der sich aus international anerkannten Experten der Dermatologie zusammensetzt: Gordon Dow (San Francisco, USA), Xavier Yon (Paris, Frankreich), Michael Kuligowski, MD, PhD (Chads Ford, USA) und R. Todd Plott, MD (Dallas/Fort Worth, USA). Der Beirat besteht aus wichtigen klinischen Forschern und Branchenveteranen, die die Entwicklung einzigartiger topischer Medikamente auf der Grundlage unserer wasserfreien hyliQ-Technologieplattform unterstützen und leiten. Gordon Dow wurde zum Vorsitzenden des Beirats ernannt.

Frank Löscher, PhD, CEO von Dermaliq, sagte: "Wir freuen uns, vier hoch angesehene Mitglieder in unserem wissenschaftlichen und medizinischen Beirat begrüßen zu dürfen, da wir nun drei Programme in die Klinik bringen: DLQ01 (Androgenetische Alopezie), DLQ02 (Psoriasis) und DLQ03 (Bakterielle Haut- und Weichteilinfektionen). Die enorme klinische und wissenschaftliche Expertise dieser Gruppe in der Dermatologie ist von unschätzbarem Wert für die Gestaltung der aktuellen und zukünftigen Produktentwicklungsstrategie von Dermaliq. Der Vorstand und das gesamte Team freuen sich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen."

Gordon Dow, PharmD (Vorsitzender) ist ehemaliger CEO, Gründer und CTO von Dow Pharmaceutical Sciences Inc, einem Spezialunternehmen für Dermatologie, das topische Produkte auf eigener Basis sowie für Pharma- und Biotechnologieunternehmen entwickelte. Dow wurde 2008 von Valeant, jetzt Bausch Health, für 400 Millionen US-Dollar übernommen. Dr. Dow ist ein anerkannter Experte für topische Produktformulierungen und ein führender Innovator für eine Reihe von zugelassenen und erfolgreichen Dermatologieprodukten.

Dr. Dow sagte: "Die hyliQ-Plattform von Dermaliq ist ein Schritt nach vorn bei den topischen Formulierungen und hat das Potenzial, die erste echte Veränderung in der dermalen Verabreichung seit Jahrzehnten zu sein."

Michael Kuligowski, MD, PhD, MBA, ist Vice President, Global Product Development, Dermatology bei Thermo Fisher. Er ist ein erfahrener Industrie-Dermatologe mit 12 Jahren klinischer Praxis in der Dermatologie, hauptsächlich in einem akademischen Umfeld, mit einem starken wissenschaftlichen und klinischen Hintergrund. Seine pharmazeutische Erfahrung erstreckt sich über mehr als 25 Jahre in Unternehmen unterschiedlicher Größe in Europa und Nordamerika. Neben anderen Erfolgen spielte Dr. Kuligowski eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Zulassung des ersten topischen JAK-Inhibitors bei Incyte, wo er als Executive Medical Director, Inflammation Autoimmunity, tätig war.

Dr. Kuligowski erklärte: "Es werden bessere und wirksamere topische Produkte benötigt, um die Bedürfnisse der Patienten und der praktizierenden Ärzte zu erfüllen. Innovationen im Bereich der topischen Produkte sind notwendig, um Formulierungen zu entwickeln, die eine sichere, verbesserte Wirkstoffabgabe ermöglichen, insbesondere für Substanzen, die schwer zu lösen und stabil zu halten sind. Dermaliqs neuartiger Wirkstofftransport verspricht, diese Anforderungen zu erfüllen."

R. Todd Plott, MD, ist ein zertifizierter Dermatologe im Raum Dallas/Fort Worth und Chief Medical Officer von Epiphany Dermatology mit 30 Jahren Erfahrung in der klinischen Dermatologie. Bevor er sich als Privatarzt niederließ, war Dr. Plott 16 Jahre lang in der pharmazeutischen Industrie tätig und entwickelte mehrere dermatologische Medikamente, die von Dermatologen häufig verschrieben werden; seine bekannteste Erfindung ist Solodyn.

"Die Behandlung von Hautkrankheiten ist für viele Patienten nach wie vor unbefriedigend. Die führenden Entwicklungen von Dermaliq in den Bereichen Schuppenflechte und Hautinfektionen sind ein faszinierender Ansatz, wenn sie sich in den bevorstehenden klinischen Studien bestätigen", sagte Dr. Plott.

Xavier Yon ist ehemaliger CEO von Galderma und eine erfahrene Führungskraft im Gesundheitswesen mit einem umfassenden Werdegang in der Dermatologie. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Pfizer, Solvay, Alcon und vor allem 17 Jahre lang als Chief Executive Officer von Galderma tätig. Während seiner Zeit bei Galderma baute Yon das Unternehmen von der ursprünglichen Ausgliederung aus Alcon zu einem weltweit führenden Unternehmen in der ethischen Dermatologie auf. Yon hat eine Reihe von aktiven Vorstands- und Beraterfunktionen inne. Er hat einen Abschluss in Physik, Chemie und Biologie der Universität Sorbonne in Paris.

"Dermaliq bietet die Möglichkeit, ein hochattraktives Produktportfolio auf Basis der hyliQ-Plattform zu etablieren, das aufgrund der einzigartigen kosmetischen Eigenschaften der Plattform eine höhere Patienten-Compliance und eine größere Patientenzufriedenheit aufweist", so Yon.

Über Dermaliq:

Dermaliq Therapeutics, Inc. ist ein privates Unternehmen, das 2021 durch eine Ausgliederung von Novaliq gegründet wurde, um die topische Dermatologie neu zu gestalten. Das Unternehmen ist in Wilmington (DE), USA, nach dem Recht des Bundesstaates Delaware eingetragen.

Dermaliq hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue Generation überlegener topischer Therapeutika und medizinischer Hautpflegeprodukte mit höherer Wirksamkeit und weniger unerwünschten Nebenwirkungen für Millionen von Patienten zu entwickeln. Die einzigartige "hyliQTM"-Technologie treibt eine wachsende Produktpipeline in wichtigen dermatologischen Indikationen voran. Die Technologie bietet eine hervorragende Bioverfügbarkeit, Stabilität und kosmetische Akzeptanz.

Dermaliq hat sich in einer Serie-A-Runde 15 Millionen US-Dollar gesichert, um drei revolutionäre Arzneimitteltherapien für die Hautpflege durch klinische Studien zu bringen. Hauptaktionäre sind die Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital und Beijing Whale Technology Corporation Ltd.

