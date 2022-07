DJ Axa veräußert deutschen Lebensversicherungs-Altbestand an Athora

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Versicherer Axa hat seinen Altbestand an Lebensvericherungen in Deutschland an die Wiesbadener Athora verkauft. Wie die Axa SA mitteilte, zahlt die Athora Deutschland GmbH 660 Millionen Euro für das Portfolio mit einem Volumen von 16 Milliarden Euro. Das Portfolio sei seit 2013 für Neugeschäfte geschlossen und bestehe hauptsächlich aus traditionellen Sparpolicen mit einem durchschnittlichen Garantiesatz von 3,2 Prozent.

Die Reduzierung der Garantien in der Bilanz infolge des Verkaufs werde die Exponierung der Axa-Gruppe gegenüber Finanzmarktrisiken weiter verringern, so der Pariser Versicherer. Axa plane, die aus der Veräußerung resultierende Ergebnisverwässerung durch einen Aktienrückkauf auszugleichen, der nach Abschluss der Transaktion gestartet werden soll.

