DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Auf längere Sicht will Volkswagen den Aufbau der eigenen Zellfertigung, die in der neuen Konzerntochter PowerCo zusammengefasst wird, nicht allein finanzieren. "Vom nächsten Jahr an könnten Finanzinvestoren dazukommen", sagte Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz. Erste Anfragen potenzieller Investoren gebe es bereits. In einem weiteren Schritt könnte die Batterietochter des VW-Konzerns zumindest teilweise auch an die Börse gebracht werden. Das sei jedoch eine Überlegung für die weitere Zukunft, die frühestens 2024 oder auch erst später realisiert werde. (Handelsblatt)

BMW - BMW will ab 2025 mit der "Neuen Klasse" seine Modellpalette auf eine neue Generation von Elektrofahrzeugen umstellen. "Zum Start planen wir eine kompakte Limousine im 3er-Segment und ein entsprechendes sportliches SUV", sagte Konzernchef Oliver Zipse. "Das sind sehr volumenstarke Segmente im Kern der Marke BMW." Die neue technische Architektur soll die Modellpalette grundlegend verändern. "Wir planen einen schnellen Rollout mit weiteren Modellen. Damit wird die neue Klasse Ende des Jahrzehnts bereits mehr als die Hälfte unseres Absatzes ausmachen", sagte Zipse. (Handelsblatt)

ELEMENT - Das Berliner Versicherungs-Start-up Element hat weitere 21,4 Millionen Euro von Investoren erhalten. Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB). Auch Alma Mundi Ventures aus Spanien, die Hongkonger Investmentgesellschaft Witan Group und der luxemburgische Fintech-Investor Ilavska Vuillermoz Capital beteiligten sich erneut an dem Insurtech, wie das Unternehmen bestätigte. Informationen zur Bewertung liegen jedoch nicht vor. (Handelsblatt)

EVERDROP - Das Start-up Everdrop hat sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 80 Millionen Euro Wachstumskapital gesichert. Die Münchener wollen Plastikverpackungen im Haushalt überflüssig machen und haben Tabs auf den Markt gebracht, die Kunden mit Wasser zu Putzmitteln vermischen können. "Viele Venture-Capital-Geber überlegen sich derzeit, ob sie im aktuellen Umfeld investieren sollen", sagte Mitgründer David Löwe. "Umso mehr freuen wir uns, dass das Thema Nachhaltigkeit trotz der Verwerfungen ein großes Thema bleibt - und hoffentlich ein noch größeres wird." (Handelsblatt)

IVECO - Der italienische Nutzfahrzeugkonzern Iveco beschleunigt die Umstellung auf alternative Antriebsformen wie Elektro- und Wasserstoffantriebe. CEO Gerrit Marx kündigte in Turin an, die Gruppe werde weitere 450 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung für diese neuen Technologien investieren. Bestandteil dieser Pläne ist die Aufnahme der Fertigung von Elektrobussen in Italien sowie eine Partnerschaft mit HTWO (Hyundai) zur Entwicklung und Produktion von Wasserstoffantrieben für Busse, die künftig unter der Marke Iveco in Europa hergestellt werden sollen. Ziel ist es, bis 2027 etwa 3. 000 elektrisch betriebene Busse zu bauen. (Börsen-Zeitung)

SPORTSENDER - Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat eine Untersuchung gegen eine Reihe von Sportsendern eingeleitet. Betroffen sind BT Group, ITV, Sky und IMG Media, die Mutter von Premier League Productions. Wie die Competition & Markets Authority (CMA) mitteilt, geht es um mögliche Preisabsprachen bei der Beschaffung von Dienstleistungen für Produktion und Ausstrahlung von Sport-Content. Dabei dürfte es sich etwa um die Dienste freier Kameramänner und Tontechniker handeln. Man habe begründeten Anlass für den Verdacht, dass ein oder mehrere Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vorliegen. (Börsen-Zeitung)

COMECO/VERIVOX - Das Stuttgarter Fintech Comeco, das die Multibanking-App Teo betreibt, kooperiert mit dem zur Prossiebensat.1-Media-Gruppe gehörenden Vergleichsportal Verivox. Damit können Nutzer von Teo künftig über Verivox bestehende Verträge mit aktuellen Angeboten am Markt vergleichen. Konkret geht es um Konditionen von Strom- und Gasanbietern als auch DSL- und Mobilfunkangebote. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 01:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.