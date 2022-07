Der Silberpreis kam dieser Woche unter Druck. Manches spricht dafür, dass es sich um einen letzten Ausverkauf vor einer Trendumkehr handelt. So deuten gleich zwei sentix Indikatoren in Richtung Norden. Auch andere Modelle sehen Silber eher unterbewertet. Time Differential Index für Silber: Kaufpotenzial vorhanden Der Silberpreis (in US-Dollar) zeigt gemessen an Time Differential (TD) Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...