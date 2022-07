JPMorgan enttäuschte die Anleger. Die wichtigste amerikanische Bank verzeichnete in allen wichtigen Geschäftsbereichen schwache Zahlen. Die Software AG warnte nachbörslich. Die Auftragseingänge im Geschäftsbereich Digital Business bleiben unter den Erwartungen. Voestalpine hat ein starkes Quartal absolviert. Der Vorstand wird optimistischer bei der Jahresprognose.Asien entwickelt sich am Freitagmorgen uneinheitlich. Während die meisten chinesischen Benchmarks nach einem schwachen Q2-BIP abgeben, können sich die restlichen Benchmarks in der ...

