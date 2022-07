The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2022ISIN NameDE000HVB2E07 UC-HVB CRLNFI 22 MARKSDE000HVB2EP9 UC-HVB CRLNFI 22 CLDE000HVB1532 UC-HVB BONITAET 22DE000HVB15Z9 UC-HVB CRLNFI 22 BASKETDE000HVB1441 UC-HVB CRLNFI 22 BASKETDE000HVB14T5 UC-HVB CRLNFI 22 BASKETDE000HVB14S7 UC-HVB CRLNFI 22 TKADE000HLB3DP1 LB.HESS.THR.CARRARA07V/16CH0109152725 REPOWER AG 10-22DE000HVB4J26 UC-HVB CRLNFI 22 DBKXS2178048257 RUBIS TER.I. 20/25 REGSUS06675GAM78 BQUE F.C.MTL 17/22 REGSXS1551285007 PHOENIX G.H. PLC 17/22MTNXS1837099842 DZ BANK IS.A949 DLUS50066CAM10 KOREA GAS 17/22 MTN REGSFR0011289230 ENGIE 12/22 MTNES0334699008 P.I.T.C.H. 07-22DE000LB1QAK6 LBBW STUFENZINS 18/22XS2315961784 OPDENERGY 21/23 FLR 144AXS2315961271 OPDENERGY 21/23 FLR REGSXS2251170390 KOMMUNINVEST 20/22 MTNDE000HV5LYY1 UC-HVB CRLNFL 22DE000HV5LY65 UC-HVB CRLNFI 22 TUIFDE000HV5LYS3 UC-HVB BONIT. 22 REP. ITDE000HV5LYV7 UC-HVB CRLNFL 22 ANGLO ADE000HV5LYR5 UC-HVB CRLNFI 22 TUIF