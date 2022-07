The following instruments on XETRA do have their first trading 15.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.07.2022Aktien1 CA40136T2083 Guardian Exploration Inc.2 FR0011858190 Realites3 US00486H1059 ADTRAN Holdings Inc.4 BMG1932V3035 Cash Financial Services Group Ltd.Anleihen/ETP1 XS2504099669 Asian Development Bank (ADB)2 CA110709GJ55 British Columbia, Provinz3 CA11070TAG37 British Columbia, Provinz4 CA110709FQ08 British Columbia, Provinz5 XS1860402954 CFLD [Cayman] Investment Ltd.6 XS1982036961 China Evergrande Group7 XS2379392397 China Merchants Bank Co. Ltd. [Luxembourg Branch]8 XS2502850865 EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen9 XS1973544700 Kaisa Group Holdings Ltd.10 XS1627597955 Kaisa Group Holdings Ltd.11 CA56344ZPV53 Manitoba, Provinz12 CA563469TH86 Manitoba, Provinz13 CA563469US23 Manitoba, Provinz14 CA563469UN36 Manitoba, Provinz15 CA563469UF02 Manitoba, Provinz16 CA563469UB97 Manitoba, Provinz17 CA563469TW53 Manitoba, Provinz18 CA563469TM71 Manitoba, Provinz19 CA563469FQ32 Manitoba, Provinz20 CA563469FL45 Manitoba, Provinz21 CA563469EZ40 Manitoba, Provinz22 CA563469CX10 Manitoba, Provinz23 CA56344ZCG24 Manitoba, Provinz24 CA563469UV51 Manitoba, Provinz25 CA642866GQ40 New Brunswick, Provinz26 CA642866GE10 New Brunswick, Provinz27 CA642866GL52 New Brunswick, Provinz28 CA642866GG67 New Brunswick, Provinz29 CA642869AE13 New Brunswick, Provinz30 CA642869AA90 New Brunswick, Provinz31 CA642866GA97 New Brunswick, Provinz32 CA642866FZ57 New Brunswick, Provinz33 CA642866FW27 New Brunswick, Provinz34 CA642866FR32 New Brunswick, Provinz35 XS2016149614 Nuoxi Capital Ltd.36 XS1599132799 Nuoxi Capital Ltd.37 CA68333ZAG24 Ontario, Provinz38 CA68333ZAA53 Ontario, Provinz39 CA68323ACY88 Ontario, Provinz40 CA748148RL96 Quebec, Provinz41 CA74814ZFG33 Quebec, Provinz42 CA803854KH05 Saskatchewan, Provinz43 CA803854KC18 Saskatchewan, Provinz44 CA803854KA51 Saskatchewan, Provinz45 CA803854JU35 Saskatchewan, Provinz46 CA803854JT61 Saskatchewan, Provinz47 CA803854JL36 Saskatchewan, Provinz48 CA803854HN10 Saskatchewan, Provinz49 CA803854KJ60 Saskatchewan, Provinz50 XS2012954835 Sunac China Holdings Ltd.51 DE000HLB74K9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale52 GB00BNRRF105 CoinShares Physical Staked Algorand