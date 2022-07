Larsen Toubro Infotech (BSE code: 540005, NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2023 bekanntgegeben.

In US-Dollar:

Erträge in Höhe von 580,2 Millionen USD ; Wachstum von 1,7 gegenüber dem Vorquartal und 23,4 gegenüber dem Vorjahr

; Wachstum von Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 2,9 gegenüber dem Vorquartalund26,6 gegenüber dem Vorjahr

In indischen Rupien:

Umsätze in Höhe von 45,228 Millionen INR; Wachstum von 5,1 gegenüber dem Vorquartal und 30,6 gegenüber dem Vorjahr

Nettoumsatz in Höhe von 6,344 Millionen INR; Rückgang um 0,5 gegenüber dem Vorquartalund Wachstum von 27,7 gegenüber dem Vorjahr

"Wir freuen uns, dass wir ein Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 26,6 gegenüber dem Vorjahr verbuchen können. Wir haben unsere Kundenliste im ersten Quartal um vier Logos der Global Fortune 500 erweitert. Damit kommt die Gesamtzahl unserer Kunden der Global Fortune 500 auf 77. Wir freuen uns zudem, dass wir für dieses Quartal vier bedeutende Geschäftsabschlüsse mit einem neuen Netto-Gesamtvertragswert von 79 Mio. USD bekanntgeben können." Sudhir Chaturvedi, Präsident Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung "Unsere gesunde Pipeline wird dafür sorgen, dass wir unsere Dynamik bei Großaufträgen beibehalten werden. Unser anhaltender Nettopersonalzuwachs spiegelt unser Vertrauen und unseren kontinuierlichen Fokus auf der Bereitstellung von starkem Wachstum im Geschäftsjahr 2023 wider." Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung

Kürzlich erzielte Auftragsabschlüsse

Von einem Energiekonzern der Global Fortune 500 für Management und Implementierung eines Sicherheitsprogramms für seine gesamten Tätigkeiten ausgewählt

Von einem in über 130 Ländern präsenten Unternehmen, das sich für den Schutz der Menschenrechte einsetzt, für die Transformation von Datenmanagement, Lösungen für Kooperation und Kommunikation, digitale Erfahrungen und ERP-Landschaft ausgewählt

Von einem Technologiekonzern der Global Fortune 500 für Entwicklung, Unterstützung und Verbesserung von Lösungen für Produkte in seiner hybriden Cloud und KI-Plattformen engagiert

Eines der größten Finanzinstitute im Nahen und Mittleren Osten hat sich für einen mehrjährigen Managed-Services-Vertrag zur Transformation seiner Kanallandschaft im Rahmen der Initiative "Change the Bank" für LTI entschieden

Ein Lebensmittel- und Dienstleistungsunternehmen der Global Fortune 500 hat LTI für einen Managed-Services-Vertrag für Unterstützung und Verbesserungen für SAP-Anwendungen, Anaplan und weitere AWS-Infrastruktur und Sicherheits-Apps ausgewählt

Ausgewählt von einem Full-Service-Makler als strategischer Partner für die Verwaltung seiner auftragsentscheidenden Anwendungen LTI wird Entwicklungs-, Wartungs- und Produktionssupport-Dienste für Anwendungen übernehmen und gleichzeitig Kosten senken und die operative Effizienz verbessern

Ausgewählt für die Einrichtung einer automatischen, integrierten Lösung für Governance, Risiken und Compliance (eGRC) für eine der größten Smart Citys, die in der Region Naher und Mittlerer Osten entsteht

Engagiert von einem Technologie- und Fertigungsunternehmen der Global Fortune 500 für den Einsatz einer strategischen Vertriebslösung an verschiedenen Standorten zur Gewährleistung eines effizienten, reibungslosen Verkaufsablaufs

Eine der größten Banken Indiens im privaten Sektor hat LTI für die Verwaltung seines Security Operations Center (SOC) mittels Analysen und künstlicher Intelligenz für erweiterte Verfahren zur Überwachung, Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen sowie zum Risikomanagement ausgewählt

Ausgewählt von einem wichtigen Gruppenmitglied eines internationalen Finanzunternehmens für Entwicklung und Gestaltung cloudnativer Unternehmensanwendungen auf der Azure-Cloudplattform

Von einem großen Anbieter von Versicherungen und Finanzdienstleistungen für die Implementierung der Plattform Guidewire InsuranceNow für die Einführung mehrerer neuer Produkte und Services zur Erhöhung der Effizienz gewählt

Auszeichnungen von Analysten

Fosfor von LTI als wichtiger Bewerber im Intelligent Document Processing (IDP) Technology Provider Landscape with Products PEAK Matrix Assessment 2022 (intelligente Dokumentenverarbeitung Technologieanbieterlandschaft mit Produkten PEAK Matrix Bewertung 2022) der Everest Group positioniert

LTI im Gartner Magic Quadrant 2022 für Oracle-Cloud-Anwendungsdienste weltweit anerkannt

LTI anerkannt in Forrester Now Tech: Cloud Migration and Managed Service Partners In Asia Pacific (Partner bei Cloudmigration und Managed Service im Raum Asien/Pazifik), zweites Quartal 2022

LTI anerkannt in Gartner Competitive Landscape 2022: IT Service Providers to the Global Insurance Industry

Auszeichnungen und sonstige geschäftliche Eckpunkte

LTI wurde von Snowflake, dem Datencloudunternehmen, zum globalen GSI-Lieferplattformpartner des Jahres erklärt. Diese Auszeichnung beweist die Führungsqualitäten und die hervorragenden Leistungen von LTI als Elitepartner von Snowflake bei der Beschleunigung von Migrationen und Implementierungen in der Snowflake-Datencloud in beachtlicher Geschwindigkeit und Größenordnung

LTI hat bei den Führungsteamplatzierungen für "Institutional Investor 2022 Rest of Asia ex-Mainland China" ("Institutioneller Investor 2022 übriges Asien ohne Festlandchina") mehrere Auszeichnungen erhalten. LTI wurde in allen Sell-Side-Kategorien im Bereich Technologie/IT-Dienstleistungen und Software unter die Top 3 gewählt. Das Unternehmen wurde ferner in die Liste der "meistgeehrten" Unternehmen in Asien 2022 aufgenommen

LTI wurde in der neuesten IT Sourcing-Studie für die Nordregion von Whitelane Research und PA Consulting als einer der fünf führenden Akteure eingestuft.

LTI erweiterte seine Tätigkeiten durch den Aufbau einer neuen Anlage in Kolkata. Das neue Zentrum steht für die Expansion des Unternehmens in der Ostregion des Landes und ist dafür ausgelegt, die Anforderungen an einen futuristischen, modernen Arbeitsplatz zu erfüllen.

Über LTI:

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 495 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Betrieben in 33 Ländern gehen wir für unsere Kunden einen Schritt weiter und beschleunigen ihre digitale Transformation. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 46.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global.

