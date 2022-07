Tesla & Panasonic - 4 Mrd. Investition und 4.000 neue Arbeitsplätze geplant

Werbung



Heute verkündete Panasonic mit dem Elektroautobauer Tesla den Bau einer neuen Batteriefabrik im US-Bundesstaat Kansas. - Schon gewusst? Mit unserem Open End-Knock-Out-Rechner können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End-Knock-Out-Produktes simulieren.



Der Elektronikkonzern Panasonic, mit Sitz in Kadoma (Japan), verkündet heute die Nachricht, dass sie gemeinsam mit dem Elektroautobauer Tesla eine gemeinsame Batteriefabrik in dem US-Bundesstaat Kansas aufbauen werden. Der japanische Konzern nimmt für das Vorhaben 4 Mrd. Dollar in die Hand und plant für die volle Auslastung des Werkes 4.000 Mitarbeiter zu beschäftigen.



Der Grund für das große Projekt ist die steigende Nachfrage nach Elektroautos sowie die zunehmende Elektrifizierung des gesamten Automobilmarktes der USA. Dass Panasonic und Tesla gemeinsame Projekte realisieren ist nichts Neues, denn schon bei der ersten Gigafactory in Nevada war Panasonic ein Premiumpartner von Tesla. Wenngleich Panasonic auch einen Vorteil aufgrund der gemeinsamen Projekte gegenüber anderen Mitbewerbern hat, steigt der Druck durch die chinesischen und koreanischen Mitbewerber. Beispielsweise planen LG Energy Solution und General Motors ein gemeinsames Batteriewerk in Michigan für rund 2,6 Mrd. Dollar zu errichten. Auch Samsung SDI und Stellantis kündigten ähnlich große Investitionen in dem Sektor an.





Mit dem Open End Knock-out-Rechner von HSBC können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End Knock-out-Produkts simulieren. Geben Sie hierzu lediglich den von Ihnen erwarteten Kurs des Basiswerts und die erwartete Haltedauer ein. Zusätzlich können Sie bei Produkten, deren Basiswert eine Aktien ist, eine von Ihnen erwartete Dividendenausschüttung in die Simulation einbeziehen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?