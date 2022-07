Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550602) konnte in der Corona-Zeit ihre Umsätze kräftig steigern. Aber diese Sonderkonjunktur geht langsam zu Ende. Neben dem sinkenden Absatz margenstarker coronabezogener Produkte litt man unter "eingeschränkter Verfügbarkeiten von Produkten" und China-Lockdowns.Trotz hohen Auftragsbestands geriet die Drägerwerk im ersten Halbjahr in die roten Zahlen - und das lag auch an dem kräftigen Umsatzrückgang von 22% (währungsbereinigt) auf 1.302 Mio EUR. Und das EBIT erreichte im ersten Halbjahr Minus 112 Mio EUR, nachdem man im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von ...

