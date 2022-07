LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Telekom anlässlich des Mehrheitsverkaufs der Funkturmsparte von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Deal habe nur wenige Überraschungen gebracht, da die Bewertung weitgehend mit den Berichten übereingestimmt habe, schrieb Analyst Adam Fox-Rumley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich nun dem nächsten Kurstreiber zuwenden, dem geplanten Aktienrückkauf der Tochter T-Mobile US im Volumen von bis zu 60 Milliarden US-Dollar./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 02:16 / GMT

