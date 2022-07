DJ Porsche setzt im 2. Quartal 5,2 Prozent weniger Pkw ab

Stuttgart (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat im 2. Quartal unter den Corona-Lockdowns in China und anhaltenden Problemen in der Lieferkette gelitten. Der globale Absatz fiel um 5,2 Prozent auf 77.434 Einheiten. Im ersten Halbjahr betrug das Minus 5,0 Prozent auf 145.860 Wagen, wie der Automobilkonzern mitteilte. Für den weiteren Jahresverlauf kündigte das Unternehmen eine "dynamische" Entwicklung an.

In Europa wurden im Dreimonatszeitraum insgesamt 20.296 Autos abgesetzt, ein Minus von 3,6 Prozent, seit Jahresbeginn ergibt sich dagegen ein Zuwachs von 7,0 Prozent.

Im Heimatmarkt Deutschland wurden 6.860 Wagen verkauft, ein Rückgang um 3,9 Prozent. Seit Januar wurden 13.785 Wagen ausgeliefert (plus 5,0 Prozent).

Auf dem US-Markt verkauften die Stuttgarter mit 19.487 Fahrzeugen im Vierteljahr 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Absatz im Jahresverlauf verringerte sich dagegen um 10,0 Prozent auf 32.529 Einheiten.

Im wichtigen chinesischen Markt gingen im Quartal 22.996 Fahrzeuge an die Kunden. Das waren 13,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit Januar ergab sich ein Minus von 16,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 03:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.