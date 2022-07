Obwohl der Corona-Impfstoff von Novavax (WKN: A2PKMZ) nach monatelangen Verzögerungen die US-Zulassung erhalten hat, ist die Aktie am Donnerstag kolossal abgerauscht und um -26,2% auf 51,62 US$ eingebrochen. Nach Handelsschluss ging es sogar noch etwas tiefer. Was steckt dahinter und wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Novavax ist ein US-amerikanisches Pharma-Unternehmen, dessen Covid-19-Impfstoff namens Nuvaxovid seit Februar in der EU erhältlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...