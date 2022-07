Der HEINEKEN-Konkurrent konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 17 % auf 2,36 Mrd. $ steigen. Etwa 1,9 Mrd. $ setzte man mit Bierverkauf um und erzielte so einen Großteil des Gesamtumsatzes. Wein- und Spirituosenmarken erweitern jedoch die Produktpalette. Der Gewinn pro Aktie zog auf Jahressicht von 2,33 auf 2,66 $ an - damit übertraf man das Analystenziel von 2,52 $. Nun gibt es auch Grund zur Freude für die Aktionäre: Neben Dividendenausschüttungen von 0,72 $ je Anteilsschein will der Vorstand das Aktienrückkaufprogramm um 1,3 Mrd $ ausweiten. Langfristig ist die Aktie daher, auch aufgrund der guten Diversifizierung, ein Kauf!



