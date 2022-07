Linz (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch sorgte die Bank of Canada (BoC) für eine Überraschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie habe ihren Leitzinssatz um 1,00% auf 2,5% angehoben. Dieser liege nun in ihrem sogenannten neutralen Bereich. Die BoC habe weitere Zinsanhebungen angekündigt, um der hohen Inflation (Mai 7,7% YoY) und dem Risiko einer Lohn-Preis-Spirale entgegenzuwirken. Sie erwarte, dass sich die Inflation bei rund 8% einpendele, bevor sie etwas nachlasse. ...

