General Motors hat den Aufbau eines Schnellladenetzwerks an Autohöfen der Pilot Company in den USA angekündigt. Es soll 2.000 Stationen mit Ladeleistungen von bis zu 350 kW an bis zu 500 Standorten im ganzen Land umfassen und vom GM-Partner EVgo installiert, betrieben und gewartet werden. Die Installationen beginnen ab sofort, wie der US-Autoriese mitteilt. Die ersten Stationen sollen demnach Anfang ...

