(shareribs.com) London 15.07.2022 - Die Ölpreise liegen am Freitag wieder unter Druck. Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin zurückhaltend ob der hohen Inflation und des festen US-Dollars. Chinas Wirtschaft wächst kaum noch. Am Freitag wurden in China weitere Konjunkturdaten vorgelegt. Die Industrieproduktion wuchs im Juni um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, die Einzelhandelsumsätze stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...