LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Eurozone hat im Mai erneut ein Handelsbilanzdefizit verzeichnet, da die Importe aufgrund hoher Energiekosten gestiegen sind. Das Defizit betrug 26,3 Milliarden Euro verglichen mit einem Überschuss von 12,0 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Dies ist der siebte Monat in Folge, in dem die Eurozone ein Handelsbilanzdefizit bei Waren verzeichnete.

Das Defizit wurde durch einen sprunghaften Anstieg der Importe verursacht, die im Jahresvergleich um 52,0 Prozent auf 274,8 Milliarden Euro zunahmen. Die Exporte stiegen ebenfalls, wenn auch langsamer, um 28,9 Prozent auf 248,5 Milliarden Euro.

Das um saisonale Schwankungen bereinigte Handelsbilanzdefizit belief sich im Mai auf 26,0 Milliarden Euro verglichen mit einem Defizit von 31,8 Milliarden Euro im April.

Auf Monatsbasis stiegen die Exporte der Eurozone saisonbereinigt um 4,8 Prozent, während die Importe um 2,0 Prozent zunahmen.

Die Daten für die EU zeigen, dass das Defizit für Energie in den ersten fünf Monaten des Jahres auf 234,3 Milliarden Euro gestiegen ist - verglichen mit einem Defizit von 85,7 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, was die höheren Kosten für importierte Energie seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine unterstreicht.

