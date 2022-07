Nach dem gestrigen Rücksetzer startet die Deutsche Telekom nun die nächste Attacke, um den Widerstand bei 19,30/19,35 € zu überwinden. Gestern kam der Kurs nach dem eingetüteten Verkauf des Funkturmgeschäfts für 10,7 Mrd. € an ein Konsortium bestehend aus Brookfield Asset Management und DigitalBridge vorübergehend unter Druck. Am Markt war ein etwas höherer Verkaufspreis erwartet worden.



Heute allerdings liegt die Aktie rund 1,5 % im Plus und notiert wieder über der Marke von 19 €. Sollte die Widerstandszone nachhaltig überwunden werden, dürfte eine dynamische Rally folgen. Charttechnisch orientierte Anleger warten erst das Signal ab. Mutige Anleger greifen dem vor.



Aus fundamentalen Erwägungen ist die Aktie ohnehin ein Kauf. Zum einen wegen der nachhaltig hohen Dividendenrendite von rund 4 %. Zum anderen wegen der stetig hohen freien Cashflows im mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich, die das Unternehmen Jahr für Jahr erwirtschaftet.





