Gute Vorgaben aus Übersee sorgen bei den heimischen Technologiewerten für Impulse. In den USA legte der PHLX-Semiconductor-Index spürbar zu, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit guten Quartalszahlen und einem überraschen zuversichtlichen Ausblick für mehr Zuversicht in der Branche gesorgt hat. Kann die Infineon-Aktie den Ball aufnehmen?Das TSMC-Management blickt trotz der Aussicht auf einen zyklischen Abschwung in der Chipindustrie und trotz steigender Kosten zuversichtlich ...

