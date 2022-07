Der italienische Luxusautobauer Automobili Pininfarina hat mit der Produktion seines vollelektrischen GT-Supersportwagens Battista begonnen. Der Battista wird nun in einer 2.300 Quadratmeter großen Halle in Cambiano in der italienischen Region Piemont von Hand gefertigt. Insgesamt sollen maximal 150 Exemplare entstehen und die Auslieferungen zum Sommerende 2022 beginnen. Der Battista, erstmals im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...