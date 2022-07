Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradEstée Lauder ist in der Beauty-Branche tätig - und langsam ist sogar die Aktie wieder schön anzusehen. In diesem Jahr sah es für sie bisher gar nicht gut aus. Die Estée-Lauder-Aktie ist 2022 um 34 Prozent auf zuletzt 245 Dollar gefallen. Die Entwicklung ist sogar schlechter als beim S&P 500. Dieser ist um 20 Prozent eingebrochen.Für den Hersteller von hochwertigen Schönheits- und Kosmetikprodukten mit Sitz in New York beschränkt sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...