DJ Marquard & Bahls verzeichnet 2021 ein starkes Ergebnis

DGAP-Media / 2022-07-15 / 12:26

Das Unternehmen hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt und den vor drei Jahren eingeleiteten Transformationsprozess weiter vorangetrieben und in eine entscheidende neue Phase gebracht: Marquard & Bahls agiert nunmehr als strategischer Investor, der ein Portfolio innovativer Unternehmen aufbaut und verwaltet.

Im Einklang mit ihrer neuen Strategie richtet Marquard & Bahls ihr Portfolio von fossilen Brennstoffen hin zu chemischen Produkten, erneuerbaren Energien und Gas neu aus, um das Unternehmen nachhaltig erfolgreich aufzustellen und die Energiewende zu unterstützen. Bei ihren Investitionsentscheidungen sind für die Holdinggesellschaft neben Renditeanforderungen vor allem ESG-Kriterien entscheidungsrelevant (Environmental, Social, Governance).

Im Rahmen dieser Neuausrichtung wurde den beiden 100%igen Tochtergesellschaften Oiltanking, die im Bereich Tanklagerlogistik tätig ist, und Mabanaft, die sich auf Energieversorgung und -handel konzentriert, die volle Verantwortung für ihre Geschäfte übertragen. Beide Gesellschaften werden nun entsprechend den neuen Marquard & Bahls Governance- und Renditeanforderungen gesteuert.

Im Jahr 2021 stieg der Gruppenumsatz von Marquard & Bahls um 1,8 Milliarden Euro auf 11 Milliarden Euro. Das bereinigte EBT erhöhte sich deutlich um +53 Millionen Euro auf 316 Millionen Euro.

"Wir freuen uns sehr, 2021 unsere Ziele erreicht zu haben. Das Jahr hat uns allen viel abverlangt: Die Corona-Pandemie hielt unvermindert an und die Märkte waren sehr volatil. Gleichzeitig haben wir unseren Transformationsprozess entscheidend weitergetrieben, auf Ebene der Holding, aber auch in den Portfoliogesellschaften. Wir sind unseren Kolleginnen und Kollegen für ihren großen Einsatz in turbulenten Zeiten sehr dankbar", sagt Christoph Witte, CEO Marquard & Bahls.

Investitionen im Überblick

Die Portfoliogesellschaften, an denen Marquard & Bahls wesentliche Beteiligungen hält, erzielten 2021 gute Resultate. Erneut war Oiltanking dank ihrer guten operativen Ergebnisse weltweit eine treibende Kraft für das starke Gesamtergebnis. Mit der Gründung von Advario und der Auslagerung von Tanklägern in diese Gesellschaft transformiert Oiltanking sich umfassend und wird sich auf Wachstum in den Bereichen Chemikalien, erneuerbare Energien und Gase konzentrieren. Im Zuge dieser Transformation veräußerte Oiltanking auch ihren 55%igen Anteil an vier europäischen Tanklägern, die hauptsächlich auf Mineralölprodukte ausgerichtet sind. Mabanaft präsentierte ein gemischtes Bild: Das Endverbrauchergeschäft, insbesondere die Gesellschaften Petronord und OIL! Tankstellen, verzeichnete ein erfolgreiches Geschäftsjahr, während die Ziele im Handelsgeschäft nicht erreicht werden konnten. Sehr vielversprechend sind die Investitionen von Mabanaft in innovative Projekte und Initiativen zur Entwicklung neuer Energielösungen, u.a. AquaVentus (Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Offshore-Windpark), HIF (Vertrieb von E-Fuels) und P2X Europe (Vermarktung von PtX-Produkten). Superior Plus, ein führender Händler und Vermarkter von Propangas in Kanada und den USA, lieferte 2021 hervorragende Ergebnisse. Dasselbe gilt für Enterprise Products Partners, einen führenden nordamerikanischen Anbieter von Midstream-Energiedienstleistungen.

Im Rahmen des Future Fund, mit Fokus auf Start-ups im Bereich innovativer, nachhaltiger Technologien, hält Marquard & Bahls seit 2020 eine Minderheitsbeteiligung an Nordic Electrofuel. Die Gesellschaft plant den Bau mehrerer E-Fuel-Produktionsanlagen in Norwegen. Im April 2021 kam eine zweite Investition hinzu, als Marquard & Bahls eine Minderheitsbeteiligung an Brusa ICS erwarb. Das Unternehmen hat ein induktives Ladesystem (ICS) für Elektrofahrzeuge entwickelt, das gegenwärtig als einziges System für den Straßenbetrieb zugelassen ist.

Weissfluh Capital, das Marquard & Bahls Investmentvehikel für alternative Investments, zeigte 2021 eine gute Entwicklung mit in Summe guter Performance.

Ausblick

Die gegenwärtige Zeit ist geprägt von geopolitischen und wirtschaftlichen Spannungen, vor allem ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energieversorgungskrise, während gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher sichtbar werden. Trotz der vielen Unwägbarkeiten wird Marquard & Bahls den eingeschlagenen Weg der Diversifizierung ihres Portfolios weiterverfolgen. Dabei legt das Unternehmen für alle Investitionsentscheidungen eine detaillierte ESG-Bewertung zugrunde, um hinsichtlich ökologischer, sozialer und Governance Standards Verantwortung zu übernehmen und eine bessere Zukunft zu gestalten.

Marquard & Bahls ist eine agile, unabhängige Holdinggesellschaft im Energie- und Chemiesektor. Das 1947 gegründete Unternehmen verfolgt die Vision, ein erfolgreicher ethischer Investor zu sein, der gesellschaftliche Entwicklung unterstützt. Vor diesem Hintergrund richtet Marquard & Bahls ihr Portfolio neu aus, um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. www.mbholding.com

Pressekontakt:

Jörg Walter

Leiter Corporate Responsibility

Marquard & Bahls AG

communication@mbholding.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Marquard & Bahls AG Schlagwort(e): Energie

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1398985&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 06:26 ET (10:26 GMT)