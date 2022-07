Nach den ersten spektakulären Bildern des James-Webb-Teleskops erwartet die Öffentlichkeit mit Spannung weitere Aufnahmen. Was gibt es als Nächstes zu sehen? Ein kleiner Vorgeschmack, was möglich wäre. Detaillierter, farbenprächtiger, schärfer: Das James-Webb-Teleskop zeigte mit seinen ersten Bildern am Dienstag, wozu der Hubble-Nachfolger in der Lage ist. Nach den ersten beeindruckenden Aufnahmen will man natürlich mehr vom Weltall sehen - aber die nächsten Bilder von Webb kommen wahrscheinlich nicht vor August. Dennoch gibt es zumindest eine Ahnung, wohin die Reise des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...