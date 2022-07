DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Pyrum Innovations AG - Hauptversammlung 2022 Hauptversammlung stimmt Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu

Renata Bandov als neue Aufsichtsrätin gewählt Dillingen / Saar, 15. Juli 2022 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum") hat gestern ihre erste Hauptversammlung nach dem Börsengang in Oslo und ihrem Zweit-Listing an der Frankfurter Börse abgehalten. Die Vorstände blickten dabei auf das erfolgreiche Jahr 2021 zurück, in dem das Unternehmen erneut wichtige Meilensteine auf dem Weg zur kommerziellen Weiterentwicklung ihrer Pyrolysetechnologie erreicht und eine Gesamtleistung in Höhe von 3,7 Mio. Euro erzielt hatte. Die anwesenden Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Mit Renata Bandov wurde auch ein neues Aufsichtsratsmitglied von der Hauptversammlung gewählt. Die Juristin ist Leiterin des Bereichs Capital Markets der Deutsche Börse AG und übernimmt den vakanten Posten, nachdem Jürgen Fischer sein Amt im Januar 2022 niedergelegt hatte. Die Hauptversammlung beschloss außerdem, den Gegenstand des Unternehmens in der Satzung zu ändern. Das soll dem Unternehmen ermöglichen, neben Kunststoffpolymeren auch weitere Eingangsmaterialien sowie Ausgangsmaterialien und daraus entstehende Produkte zu erforschen und so die Geschäftsfelder der Gesellschaft im Sinne der Aktionäre weiterzuentwickeln. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind neben der Präsentation zur Hauptversammlung auch auf der Homepage unter https://www.pyrum.net/investoren/hauptversammlung/ veröffentlicht. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart einen Großteil der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. Kontakt IR.on AG

