In der aktuellen Marktlage sind Aktien aus der Telekommunikationsbranche gesucht. Airtel Africa bietet neben stabilen Cashflows auch noch einiges an Wachstumsfantasie.Airtel Africa ist ein Telekommunikationsanbieter, der zum indischen Mischkonzern Bharti gehört. Die Tochter hat ihren Sitz allerdings in Großbritannien und ist auch dort seit 2019 an der Börse notiert. Airtel ist ausschließlich auf dem afrikanischen Kontinent tätig und deckt 14 Länder ab. Der größte Markt ist Nigeria.

Den vollständigen Artikel lesen ...