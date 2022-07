Das sind die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. Juli 2022 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pressgespräch anlässlich des Capital Market Days 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...