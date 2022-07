Die Payment-Branche liegt aktuell am Boden, doch die Revolution an den Kassen - weg vom Bargeld, hin zu digitalen Zahlungen - läuft unaufhaltsam weiter. Beim gestrauchelten Payment-Rockstar Adyen bahnt sich bereits ein Comeback an. Der Höhenflug der Corona-Profiteure aus der Payment-Branche ist längst vorbei. Die Aktien von Adyen, Affirm, Block (ehemals Square), Paypal und Co wurden in den vergangenen Monaten brutal abverkauft. Klar, während der Pandemie wurde Wachstum vorweggenommen. Doch der strukturelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...