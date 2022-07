London (www.anleihencheck.de) - Es war eine weitere turbulente Woche an den Finanzmärkten, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die leichte Erholung Anfang Juli habe sich als kurzlebig erwiesen, da die Gesamtinflation in den USA im Juni mit 9,1 Prozent über den erwarteten 8,8 Prozent gelegen habe. Zwar sei BlueBay Asset Management aufgrund des Rückgangs der Rohstoffpreise weiterhin zuversichtlich, dass sich der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abschwächen werde. Es bestehe aber kein Zweifel, dass diese Daten den Druck auf die US-Notenbank erhöhen würden. ...

