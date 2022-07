Gerüchte über einen Ausstieg von Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway setzten der Aktie von BYD am Mittwoch schwer zu. Zeitweise verlor der Titel zweistellig an Wert und gänzlich erholen konnte er sich davon bisher noch nicht. Es gab aber zumindest Anzeichen einer Entspannung im gestrigen Handel.So war zu hören, dass lediglich Änderungen an den Handelsregeln an der Börse in Hongkong dafür verantwortlich waren, dass das fragliche Aktienpaket im Handelssystem auftauchte. Einen tatsächlichen Verkauf gab es bisher allerdings ...

