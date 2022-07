Von Ben LevisohnBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDer aktivistische Investor Elliott Management hat eine Beteiligung an Pinterest erworben. Das berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Die Aktie ist daraufhin im nachbörslichen Handel stark angestiegen. Dem Wall Street Journal zufolge hat Elliott in jüngster Zeit mehr als neun Prozent der Pinterest-Aktien erworben. Zudem hat der Hedgefonds mit dem Unternehmen Gespräche darüber aufgenommen, wie man die Aktie wieder auf Kurs bringen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...