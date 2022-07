Zusammenfassung:

Alle regulatorischen und Aktionärsanforderungen wurden innerhalb von 11 Monaten erfüllt

Adtran Holdings, Inc. ist jetzt Mehrheitsaktionär von ADVA Optical Networking SE und alleiniger Aktionär von Adtran, Inc.

ADVA Optical Networking SE ("ADVA") und Adtran Holdings, Inc. ("Adtran Holdings", die zuvor als Acorn HoldCo, Inc. firmierte) gaben heute den erfolgreichen Abschluss des Umtauschangebots von Adtran Holdings an die Aktionäre von ADVA bekannt. Darüber hinaus ist Adtran, Inc. durch eine Fusion eine direkte Tochtergesellschaft von Adtran Holdings geworden. Ab heute werden die Aktien von Adtran Holdings an der NASDAQ sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Handel der zum Tausch eingereichten ADVA-Aktien wurde and der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt. Nicht getauschte ADVA-Aktien notieren weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse. In weniger als einem Jahr nach der ersten Ankündigung der Fusion haben die Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten.

Nach dem heutigen Closing hält Adtran Holdings eine Mehrheitsbeteiligung von 65,43 an ADVA. Am 6. Juli 2022 haben ADVA und Adtran Holdings vereinbart, Verhandlungen über einen Beherrschungsvertrag oder einen Beherrschungsgewinnabführungsvertrag ("Vertrag") aufzunehmen. Die Wirksamkeit des Vertrags soll es beiden Unternehmen ermöglichen, vollständig zu integrieren und operative Synergieziele zu erreichen. Der Zusammenschluss bringt zwei Unternehmen mit einer langen Historie technologischer Innovation und hohem Kundenvertrauen zusammen. Mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von USD 13,7 Milliarden und einem gemeinsamen jährlichen F&E-Budget von etwa USD 240 Millionen verfügt das kombinierte Unternehmen über enormes Umsatzpotenzial und beabsichtigt von globalen Investitionen rund um den Glasfaserausbau profitieren. Mit globalem Hauptsitz in Huntsville, Alabama, USA, und einem europäischen Hauptsitz in München, Deutschland, wird das Unternehmen seine erweiterte globale Präsenz nutzen, um seinen Partnern und Kunden ein noch besseres Serviceangebot zu bieten.

