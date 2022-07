voestalpine hat ein gutes 1. Quartal hinter sich. Laut vorläufigem Ergebnis des 1. Quartals 2022/23 beläuft sich der Umsatz auf 4.647 Mio. Euro, das EBITDA auf 877 Mio. Euro und das EBIT auf 691 Mio. Euro. Damit liege man "signifikant über der Markterwartung", betont voestalpine in einer Mitteilung und erwartet auf Basis dieser Zahlen und der aktuellen Einschätzung für das gesamte Geschäftjahr 2022/23 ein EBITDA in der Höhe von etwa 2 Mrd. Euro", wie es heißt. Der bisherige Ausblick lag bei einem EBITDA in einer Bandbreite zwischen 1,8 bis 2 Mrd. Euro. Die OMV hat sich für das kommende Gas-Jahr (1. Oktober 2022 - 30. September 2023) zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich im Ausmaß von 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...