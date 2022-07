Der Volkswagen-Konzern scheint sich allmählich aus der Absatzkrise durch fehlende Mikrochips und Corona-Probleme in China herauszuarbeiten. Europas größte Autogruppe meldete am Freitag für den Juni im Vorjahresvergleich noch ein Minus von 6,3 Prozent bei den weltweiten Auslieferungen. 802.000 Fahrzeuge konnten in dem Monat verkauft werden. Die Volkswagen Aktie In das obere Drittel des Dax schafft es heute die Aktie von der Volkswagen AG mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...