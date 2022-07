Weiden (www.fondscheck.de) - Die meisten Investoren sind sehr verunsichert, so die Experten von Robert Beer Investment.Das erste Halbjahr habe erhebliche Verluste an den Aktienmärkten und durch die steigenden Zinsen auch an den Rentenmärkten gebracht. Die Inflationsraten seien erschreckend hoch und ein Abflachen sei noch nicht in Sicht. Einzig die amerikanische Notenbank FED gehe dieses Problem mit Zinserhöhungen entschieden an. Allerdings würden viele Marktteilnehmer fürchten, dass die FED durch ein zu aggressives Vorgehen die Konjunktur zu stark abbremsen und eine Rezession herbeiführen könnte. Daher würden jetzt die zunächst stark gestiegenen Rohstoffpreise deutlich zurückgehen. ...

