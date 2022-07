Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock enttäuscht die Anleger mit seinem neuesten Zahlenwerk. Der Gewinn bricht um 30 Prozent ein - die Aktie verliert. Was bedeutet dies jetzt für Anleger? Von Marian Kopocz. Der Finanzkonzern BlackRock erregt oft die Gemüter. Denn der weltgrößte Vermögensverwalter verfügt über sehr viel Einfluss. In unzählige Aktien investiert und laut Mutmaßungen in Regierungen verstrickt, wird der Konzern immer wieder mit ...

