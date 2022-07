London (www.anleihencheck.de) - Die politische Krise in Italien ist für die Märkte von großer Bedeutung, so Andy Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies bei Janus Henderson Investors.Frühere Phasen extremer Spannungen in den Spreads seien letztlich mit politischer Instabilität einhergegangen. Sollte sich die Regierung auflösen und es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, hätten wir es mit einer ganz anderen Regierung zu tun als der, die wir derzeit unter Draghi haben - eine breite Koalition aus Linken und Rechten - wohingegen aktuelle Umfragen darauf hindeuten, dass eine Rechtskoalition eine Mehrheit gewinnen könnte, so die Experten von Janus Henderson Investors. Zwar sollte man bedenken, dass ein Austritt aus der Eurozone von diesen Parteien nicht mehr befürwortet werde, aber eine rechte Regierung wäre wahrscheinlich sehr euroskeptisch und einwanderungsfeindlich, sodass die Beziehungen zur EU voraussichtlich schwierig würden. ...

