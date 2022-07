Die Commerzbank hat kurz vor dem Wochenende mit eine wenig erfreuliche Nachricht verkündet. Die Privatbank erwartet eine Ertragsbelastung im dreistelligen Millionenbereich. Hintergrund ist eine gesetzliche Regelung in Polen, die das Ergebnis der dortigen Tochter mBank negativ beeinflusst. An den Zielen für das Gesamtjahr 2022 hält der MDAX-Konzern jedoch fest.Konkret rechnet die polnische Commerzbank-Tochter mit einer Belastung von umgerechnet 210 bis 290 Millionen Euro - die sich in entsprechender ...

