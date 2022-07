München (ots) -Ob nach Ende der Wartungsarbeiten wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließt, ist ungewiss. Nicht nur Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger befürchtet, Russland werde auf Dauer gar nichts mehr liefern: "Wir stehen vor der größten Krise, die das Land je hatte." Die Bundesnetzagentur warnt vor mindestens einer Verdreifachung der Gaspreise für Verbraucherinnen und Verbraucher, DIW-Chef Marcel Fratzscher beklagt "eine dramatische soziale Krise". Wie sollten insbesondere einkommensschwache Haushalte in der derzeitigen Situation unterstützt werden? Was kann die Regierung tun, um die Energiepreise zu stabilisieren? Und: Sollte im Fall des Ausrufens von Notfallstufe 3 die Bevorzugung von Privathaushalten gegenüber der Industrie bei der Zuteilung von Gas geändert werden?Zu Gast bei Anne Will:- Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, MdB, Bundesvorsitzende)- Jens Spahn (CDU, MdB, Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender)- Rainer Dulger (Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA)- Marcel Fratzscher (Präsident DIW Berlin)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5274281