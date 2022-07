Paris (www.anleihencheck.de) - Bei der kanadischen Notenbank lautet das Motto offensichtlich: nicht kleckern, sondern klotzen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Um die schnell steigende Inflation zu zügeln, habe die Bank of Canada letzten Mittwoch ihren Leitzins gleich um einen vollen Prozentpunkt auf nun 2,5 Prozent erhöht. Die Teuerung habe im Mai mit 7,7 Prozent den höchsten Stand seit 39 Jahren erreicht und liege seit April vergangenen Jahres über der oberen Grenze des jährlichen Inflationsziels der Zentralbank von drei Prozent. Experten hätten vorab lediglich eine Anhebung um 75 Basispunkte auf ihrer Agenda gehabt. "Das Direktorium hat beschlossen, den Weg zu höheren Zinssätzen schneller zu beschreiten", hätten die Währungshüter um Gouverneur Tiff Macklem die energische Gangart begründet. ...

