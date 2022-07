Der US-Krankenversicherer UnitedHealth wird nach einem überraschend starken Gewinnsprung im zweiten Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. Die Aktie des Unternehmens setzt sich am Freitag an die Spitze des US-Leitindex Dow Jones und lässt die ebenfalls stark performenden US-Banken hinter sich.Der Gewinn je Aktie dürfte nun 20,45 bis 20,95 US-Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mit. Das sind jeweils 15 Cent mehr als zuletzt angekündigt. ...

