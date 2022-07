Eine Erleichterungs-Rallye zum Wochenausklang reduzierte heute den Wochenverlust am deutschen Aktienmarkt. Wer nach weiteren Anzeichen für eine Stabilisierung sucht, findet beim DAX auf Stundenbasis Ansätze eines Doppelbodens. Bei den Einzelwerten könnte die Aktie von BYD eine Bärenfalle gebildet haben, während Plug Power in ein politisches Luftloch fällt und zweistellig abstürzt. In ruhigen Bahnen bewegte sich heute zudem die Aktie von Valneva, die einen Boden gebildet haben könnte. Und TUI hingegen hängt trotz der heutigen Gewinne weiter ...

