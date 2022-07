Schwache Rohstoffpreise bringen die Kurse vieler aussichtsreicher Explorer ins Wanken. Der maßgebliche Index in Kanada ist auf ein Niveau wie zu Zeiten der Finanzkrise gefallen. Dies wiederum eröffnet Chancen für antizyklische Investoren.

Starker Dollar drückt den Rohstoffmarkt zu Boden

Alles fällt, nur der US-Dollar steigt. Dies ist derzeit die Wahrnehmung an den Börsen. MIt dem steigenden Greenback kommen auch die Rohstoffpreise ins Wanken. Der Goldpreis hält sich gerade noch über der Marke von 1.700 US-Dollar je Unze, Silber notiert nur noch unweit der 18 Dollar-Marke. Beim Konjunkturindikator Kupfer fällt der Preis auf Niveaus, an denen Investitionsentscheidungen für die Entwicklung neuer Lagerstätten in Frage gestellt werden. So manche Mine könnte sogar operativ rote Zahlen schreiben. Die Angst vor einer globalen Rezession in Verbindung mit steigenden Zinsen im Dollarraum ist an den Märkten allgegenwärtig.

Besonders betroffen vom Absturz der Rohstoffpreise sind Explorer und Developer. In diesem Segment wird die Tristesse, aber auch die Übertreibung nach unten besonders deutlich. So fiel der Toronto Stock Exchange Venture Index (CDNX) in Kanada noch unter das Niveau der Finanzkrise 2008. Der RSI liegt ebenfalls auf diesem Level und zeigt, wie überverkauft der Markt derzeit ist (siehe Graphik oben). Allerdings verrät ...

