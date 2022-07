Die amerikanischen Aktienmärkte sind am Freitag dank robuster Konjunkturdaten auf Erholungskurs gegangen. So steigerte der Einzelhandel seine Umsätze im Juni stärker als erwartet. Der US-Leitindex Dow Jones legte daraufhin um gut zwei Prozent zu, die Technologie-Börse Nasdaq erholte sich indes um 1,8 Prozent.Aus Unternehmenssicht stand die beginnende Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt des Interesses. Am Freitag veröffentlichte unter anderem Citigroup ihre Zahlen. Dabei legten die gesamten Erträge ...

