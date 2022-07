Freiburg (ots) -



Lauterbach hat das mit dem Minister des Teams Vorsicht natürlich so gemeint, dass er möglichst große Vorsicht gegenüber dem Virus walten lassen will. Aber dazu gehört auch, das Richtige zu tun und nicht nur Hauptsache irgendwas. Als er sein Amt antrat, hat er gesagt, er wolle in der Corona-Politik auf wissenschaftliche Erkenntnis bauen. Daran täte er in der Tat gut, denn dann könnte man die Menschen mit guten Argumenten von den Maßnahmen überzeugen. Sich stattdessen hyperaktiv aufzuführen, verleiht dem Minister keine Autorität. http://www.mehr.bz/khs197j



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5274355

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de