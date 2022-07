DJ Moody's erhöht Kroatien auf Baa2 (Ba1) - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsnote Kroatiens auf "Baa2" von "Ba1" angehoben. Der Ausblick sei in "stabil" von "under review" geändert worden, teilte Moody's am Freitagabend mit. Begründet wurde die Hochstufung mit dem Eintritt des Landes in die Eurozone. Mit der Einführung des Euro zum 1. Januar 2023 würden Währungsrisiken für die hauptsächlich in Euro denominierten kroatischen Staatsschulden beseitigt. Auch die Wirtschaftskraft des Landes werde profitieren, erwarten die Analysten. Der Umstand, dass Kroatien den "rigorosen" Prozess zur Einführung des Euro im gesteckten Zeitrahmen bewältigt habe, zeuge von der Stärke der kroatischen Institutionen und Staatsführung.

