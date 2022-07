Kalenderwoche 28 am KMU-Anleihemarkt - die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG wird den Ausgabepreis für die Aufstockungstranche ihrer Bildungs-Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2E4PH3) ab dem 28. Juli 2022 von 105% auf 98% des Nennbetrags anpassen. Die Aufstockungstranche hat ein Volumen von insgesamt 8 Mio. Euro, was 8.000 Schuldverschreibungen entspricht. 5.239 Schuldverschreibungen von diesen sind noch zu haben und können nun ab dem 28. Juli 2022 zu 98% des Nennbetrags gezeichnet werden. Der Angebotszeitraum läuft bis zum 30. November 2022. Die Deutsche Bildung-Anleihe 2017/27 wird jährlich mit 4,00 % p.a. verzinst und läuft bis Juni 2027.

Nach dem die ACTAQUA AG Anfang Juni die Emission einer neuen Unternehmensanleihe aufgrund eines "schwierigen Kapitalmarktumfeldes" gestoppt hatte, hat das Unternehmen nun seine bestehende 7,00%-Anleihe 2020/25 (WKN: A3H2TU) um 5 Mio. Euro auf insgesamt 25 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Anleihen wurden dabei im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die neue besicherte Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l. kann ab dem 18. Juli 2022 über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG sowie über die Emittentin ...

