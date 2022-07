Der globale Marktplatz von Amazon stellt immer mehr Daten zu Nutzerverhalten und Markenperformance bereit. Von den Insights des Amazon Marketplace können also Hersteller und Händler profitieren. Mit einem komplett überholten Angebot an Datenquellen und Analysemöglichkeiten versucht Amazon, Sellern und Vendoren ein besseres Bild über die Performance ihrer Produkte im Wettbewerb und über das Nutzerverhalten ihrer Kunden zu geben. Es lohnt sich also, einen frischen Blick auf die neuen Möglichkeiten zu werfen, die Hersteller und Händler nun verwenden können. Im Folgenden wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...