Eine ereignisreiche Woche liegt hinter der Deutschen Telekom. Nach monatelangen Gerüchten und Verhandlungen hat der DAX-Konzern den Verkauf der Funktürme unter Dach und Fach gebracht. Dieser spült neues Geld in die Kassen und macht den Weg frei für die nächsten Schritte, die auf dem Wachstumspfad angepeilt werden.17,5 Milliarden Euro beträgt die Bewertung der Funkturmsparte in dem Mega-Deal mit den Finanzinvestoren Brookfield und Digital Bridge. 10,7 Milliarden Euro an Barmitteln sollen der Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...